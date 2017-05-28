Тульский «Арсенал» сохранил прописку в премьер-лиге
В ответном стыковом матче за право выступать в следующем сезоне в премьер-лиге тульский «Арсенал» обыграл «Енисей» (1:0).
Победа позволила тулякам сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата России.
Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 28 мая, 18.00, «Арсенал»
- Гол:
- 1:0 – 29 Шевченко.
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Арсенал Тула –
Габулов, Григалава, Беляев, Денисов, Комбаров, Боурчану, Александров, Горбатенко, Думбия, Максимов (Шевченко, 8; Берхамов, 89), Расич (Власов, 79).
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Енисей –
Опарин, Чернов, Васильев, Кичин, Ланин, Семакин, Алиев, Камеш (Саркисов, 52), Иванов (Козлов, 67), Чичерин, Самодин (Малоян, 80).
Первый матч – 1:2.
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