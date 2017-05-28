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    Тульский «Арсенал» сохранил прописку в премьер-лиге

    Теги Премьер-лига Россия ФНЛ Енисей Арсенал Тула

    В ответном стыковом матче за право выступать в следующем сезоне в премьер-лиге тульский «Арсенал» обыграл «Енисей» (1:0).

    Победа позволила тулякам сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата России.

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этой игры.

    Арсенал Тула – Енисей 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    28 мая, 18.00, «Арсенал»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 29 Шевченко.
    Арсенал ТулаГабулов, Григалава, Беляев, Денисов, Комбаров, Боурчану, Александров, Горбатенко, Думбия, Максимов (Шевченко, 8; Берхамов, 89), Расич (Власов, 79).
    ЕнисейОпарин, Чернов, Васильев, Кичин, Ланин, Семакин, Алиев, Камеш (Саркисов, 52), Иванов (Козлов, 67), Чичерин, Самодин (Малоян, 80).
    Предупреждения:
    Ланин (28), Думбия (62), Шевченко (81), Комбаров (84), Козлов (85), Габулов (90).

    Первый матч – 1:2.

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