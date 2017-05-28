Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мать Роналду: «У Криштиану больше не будет детей»

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии Реал Мадрид примера Испания светская хроника фото

    Мать нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду Долорес Сантуш опровергла слухи о том, что девушка футболиста Джеорджина Родригес беременна.

    На этой неделе Роналду опубликовал в социальной сети Instagram фото, на которой держит руку на животе у своей подруги. Появились слухи, что Родригес ждет ребенка.

    «Это какая-то ерунда, на фото он просто держит руку у нее на животе, и, насколько я знаю, у Криштиану больше не будет детей», – заявила мать игрока Долорес Сантуш.

    В настоящее время Роналду воспитывает одного сына – Криштиану Роналду-младшего, который родился в 2010 году.

     

    ❤️️

    Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться