Мать нападающего и сборной Португалии Криштиану Роналду Долорес Сантуш опровергла слухи о том, что девушка футболиста Джеорджина Родригес беременна.

На этой неделе Роналду опубликовал в социальной сети Instagram фото, на которой держит руку на животе у своей подруги. Появились слухи, что Родригес ждет ребенка.

«Это какая-то ерунда, на фото он просто держит руку у нее на животе, и, насколько я знаю, у Криштиану больше не будет детей», – заявила мать игрока Долорес Сантуш.

В настоящее время Роналду воспитывает одного сына – Криштиану Роналду-младшего, который родился в 2010 году.