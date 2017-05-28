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    Манчини вылетел в Россию, чтобы подписать контракт с «Зенитом»

    Теги Зенит Роберто Манчини Премьер-лига Россия возможные трансферы

    Тренер Роберто Манчини и его представители вылетели в Москву, чтобы подписать контракт с «Зенитом».

    Ожидается, что соглашение будет официально заключено в ближайшее время.

    Предыдущим местом работы Манчини был «Интер». Тренера уволили из миланского клуба в августе прошлого года. Итальянец также работал в «Галатасарае», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентине».

    «Зенит» по окончании сезона объявил о расторжении контракта с тренером Мирчей Луческу.

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