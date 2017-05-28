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    «Зенит» объявил об отставке Луческу

    Теги Зенит Премьер-лига Россия отставки Мирча Луческу

    «Зенит» официально объявил об отставке главного тренера Мирчи Луческу.

    «Совет директоров футбольного клуба «Зенит» принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу», – говорится в заявлении клуба.

    После завершения сезона в «Зените» сменилось руководство: новым генеральным директором стал Сергей Фурсенко, а спортивным директором – Константин Сарсания.

    Ранее сообщалось, что на следующей неделе «Зенит» возглавит Роберто Манчини. 

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