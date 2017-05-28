«Зенит» объявил об отставке Луческу

официально объявил об отставке главного тренера Мирчи Луческу.

«Совет директоров футбольного клуба «Зенит» принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу», – говорится в заявлении клуба.

После завершения сезона в «Зените» сменилось руководство: новым генеральным директором стал Сергей Фурсенко, а спортивным директором – Константин Сарсания.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе «Зенит» возглавит Роберто Манчини.