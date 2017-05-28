Третьяк получил от СКА чемпионский перстень

Руководитель ФХР Владислав Третьяк получил от СКА памятный перстень в честь победы петербургского клуба в Кубке Гагарина.



Такие же перстни получили все хоккеисты, тренерский штаб и руководство СКА на чемпионском параде в Санкт-Петербурге.



Третьяк вручил команде золотые медали чемпионов России.

СКА провел чемпионский парад на Невском проспекте

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