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    Третьяк получил от СКА чемпионский перстень

    Теги СКА ФХР Владислав Третьяк КХЛ Кубок Гагарина

    Руководитель ФХР Владислав Третьяк получил от СКА памятный перстень в честь победы петербургского клуба в Кубке Гагарина.

    Такие же перстни получили все хоккеисты, тренерский штаб и руководство СКА на чемпионском параде в Санкт-Петербурге.

    Третьяк вручил команде золотые медали чемпионов России.

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