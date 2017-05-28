Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как воспринял чемпионство .

- Хочу узнать, как вам удалось пережить стресс, связанный с чемпионством «Спартака»?

– Не было никакого стресса. Пережил данное событие очень спокойно. Более того, рад за многих ребят и за большинство спартаковских болельщиков – за исключением тех, кто считает своей обязанностью писать обо мне гадости. Нормальные спартачи заслужили это чемпионство. А на тех жалких людей, которых я, собственно, и назвал сектантами, не стоит обращать внимание.

- При этом в одном из интервью, вы сказали, цитирую: «Просто в этот год все было сделано так, чтобы выиграл «Спартак». Поясните, что имели в виду?

– Не буду. Опять скажут, что я говорю гадости. Футбольные люди и так все поняли.

- В чем все-таки «Спартак» стал сильнее? Или это просто с ЦСКА отдали ему первое место?

– Если откровенно, то мы с ЦСКА сами виноваты в триумфе принципиального соперника. Но спартаковцы при этом – молодцы. Каррера реально их объединил. И Фортуна повернулась к команде не просто так.

- Кого бы вы назвали лидерами нынешнего «Спартака»?

– Мне очень нравится Зобнин. Это еще одно открытие прошедшего сезона, он стал ключевой фигурой в своем клубе. Вместе с Фернандо и Промесом. Отличный сезон провел и Глушаков, которому, как мне кажется, стало гораздо комфортнее на поле с приходом Фернандо и Зобнина.

- Как встретились со спартаковцами в сборной? Подначивали вас?

– Нет. Они прекрасно знают, что стоит начать это делать, огребут в ответ по полной программе. Со мной о таких играх лучше забыть. Всех их поздравил с чемпионством, никакой зависти при этом нет – свои трофеи в «Зените» я уже тоже выиграл, – сказал Дзюба.