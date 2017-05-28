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    Артем Дзюба: «Нормальные спартачи заслужили это чемпионство, а на сектантов не стоит обращать внимание»

    Теги Спартак Зенит Артем Дзюба Премьер-лига Россия

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как воспринял чемпионство «Спартака».

    - Хочу узнать, как вам удалось пережить стресс, связанный с чемпионством «Спартака»?

    – Не было никакого стресса. Пережил данное событие очень спокойно. Более того, рад за многих ребят и за большинство спартаковских болельщиков – за исключением тех, кто считает своей обязанностью писать обо мне гадости. Нормальные спартачи заслужили это чемпионство. А на тех жалких людей, которых я, собственно, и назвал сектантами, не стоит обращать внимание.

    - При этом в одном из интервью, вы сказали, цитирую: «Просто в этот год все было сделано так, чтобы выиграл «Спартак». Поясните, что имели в виду?

    – Не буду. Опять скажут, что я говорю гадости. Футбольные люди и так все поняли.

    - В чем все-таки «Спартак» стал сильнее? Или это просто «Зенит» с ЦСКА отдали ему первое место?

    – Если откровенно, то мы с ЦСКА сами виноваты в триумфе принципиального соперника. Но спартаковцы при этом – молодцы. Каррера реально их объединил. И Фортуна повернулась к команде не просто так.

    - Кого бы вы назвали лидерами нынешнего «Спартака»?

    – Мне очень нравится Зобнин. Это еще одно открытие прошедшего сезона, он стал ключевой фигурой в своем клубе. Вместе с Фернандо и Промесом. Отличный сезон провел и Глушаков, которому, как мне кажется, стало гораздо комфортнее на поле с приходом Фернандо и Зобнина.

    - Как встретились со спартаковцами в сборной? Подначивали вас?

    – Нет. Они прекрасно знают, что стоит начать это делать, огребут в ответ по полной программе. Со мной о таких играх лучше забыть. Всех их поздравил с чемпионством, никакой зависти при этом нет – свои трофеи в «Зените» я уже тоже выиграл, – сказал Дзюба.

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