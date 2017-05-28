«Зенит» может построить резервную арену на 20 тысяч зрителей

Руководство «Зенита» намерено построить новую резервную арену. Она сможет принять 20 тысяч зрителей.

О планах «Зенита» рассказал первый зампред комитета по физической культуре и спорту Петербурга Николай Растворцев. Он также сообщил, что уже началась разработка проекта и планировка территории.

С идеей об этой стройке «Зенит» выступил в 2013 году. Клуб получит для проекта 25 гектаров между Балканской улицей, Окружной и Витебской железнодорожными линиями Санкт-Петербурга.

Согласно концепции, на этой территории будут построены стадион, баскетбольный комплекс на 5 тыс. мест, крытые и открытые футбольные поля, учебный корпус с гостиницей-интернатом и техническими постройками. Проект разработало ООО «Проектно-прозводственная фирма «А.Лен».

Этой весной «Зенит» провел две игры на стадионе «Санкт-Петербург», после чего вернулся на старый стадион – «Петровский».