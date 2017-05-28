Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уверен, что в сделают ставку на Себастьяна Феттеля и будут относиться к немцу как к первому пилоту команды, чтобы максимально повысить шансы на чемпионский титул.

«Для меня ясно, что в «Феррари» выбрали первого номера и будут делать все возможное, чтобы Себастьян Феттель зарабатывал максимальное количество очков по итогам каждого уик-энда. Отстающей машине очень сложно обойти лидера за счет стратегии – если только команда не решит помочь этой машине. Для меня это очевидно».

Также Хэмилтон ответил на вопрос, собирается ли он попросить руководство о таком же отношении, чтобы увеличить шансы в борьбе за титул.

«Я не говорил об этом с командой и не планирую это делать. Валттери отлично выступает и мне не кажется, что команда должна отдавать одному из гонщиков. Нам важно работать как одна команда.

В какой-то момент может возникнуть важная ситуация с точки зрения позиций на трассе, но кто знает, может быть возникнет и обратная ситуация – когда уже мне будет нужно сделать одолжение Валттери. Так что я не знаю. Нам просто нужно оставаться впереди соперников и тогда нам не потребуется следовать тому сценарию, который мы увидели сегодня», – цитирует Хэмилтона autosport.