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    Василий Уткин: «Видимо, не отстояли Елагина. Прости, Викторыч»

    Теги Василий Уткин премьер-лига Англия телевидение Александр Елагин Газпром-Медиа Матч ТВ Тина Канделаки

    Василий Уткин намекнул в своем твиттере на увольнение футбольного комментатора Александра Елагина с «Матч ТВ»: «Видимо, не отстояли Елагина. Прости, Викторыч».

    Сам Елагин в субботу, прокомментировав финал Кубка Англии, завершил репортаж такими словами: «Спасибо, «Арсенал». Спасибо, «Челси». Спасибо, Англия. Прощайте».

    Напомним, что чуть больше недели назад пошли слухи о том, что Александр Елагин будет уволен по сокращению, впоследствии опровергнутые пресс-службой «Матч ТВ».

    Первая волна сокращений комментаторов на канале прошла в прошлом году, что объяснили «оптимизацией штата».

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