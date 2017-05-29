Василий Уткин намекнул в своем твиттере на увольнение футбольного комментатора Александра Елагина с «Матч ТВ»: «Видимо, не отстояли Елагина. Прости, Викторыч».

Сам Елагин в субботу, прокомментировав финал Кубка Англии, завершил репортаж такими словами: «Спасибо, «Арсенал». Спасибо, «Челси». Спасибо, Англия. Прощайте».

Напомним, что чуть больше недели назад пошли слухи о том, что Александр Елагин будет уволен по сокращению, впоследствии опровергнутые пресс-службой «Матч ТВ».

Первая волна сокращений комментаторов на канале прошла в прошлом году, что объяснили «оптимизацией штата».

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