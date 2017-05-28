Хабаровский СКА впервые вышел в премьер-лигу
В ответном стыковом матче за право выступать в следующем сезоне в премьер-лиге хабаровский СКА обыграл по пенальти «Оренбург» (0:0, пенальти – 3:5). Команда впервые в истории сыграет в высшем дивизионе чемпионата России.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 28 мая, 15.00, «Газовик»
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Оренбург –
Руденко, Ойеволе, Сиваков, Полуяхтов, Малых, Афонин, Попович (Лобжанидзе, 55), Георгиев, Парняков, Воробьев (Коронов, 115), Дюриш (Шогенов, 93).
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СКА Хабаровск –
Довбня, Лескано (Кобялко, 85), Удалый, Эдиев, Димидко, Друзин, Черевко (Астафьев, 69), Дедечко, Казанков, Корян, Никифоров (Купчин, 98).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5.
Первый матч: 0:0.
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