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    Хабаровский СКА впервые вышел в премьер-лигу

    Теги Премьер-лига Россия ФНЛ СКА Хабаровск Оренбург

    В ответном стыковом матче за право выступать в следующем сезоне в премьер-лиге хабаровский СКА обыграл по пенальти «Оренбург» (0:0, пенальти – 3:5). Команда впервые в истории сыграет в высшем дивизионе чемпионата России.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Оренбург – СКА Хабаровск 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:5
    Дата проведения
    28 мая, 15.00, «Газовик»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    ОренбургРуденко, Ойеволе, Сиваков, Полуяхтов, Малых, Афонин, Попович (Лобжанидзе, 55), Георгиев, Парняков, Воробьев (Коронов, 115), Дюриш (Шогенов, 93).
    СКА ХабаровскДовбня, Лескано (Кобялко, 85), Удалый, Эдиев, Димидко, Друзин, Черевко (Астафьев, 69), Дедечко, Казанков, Корян, Никифоров (Купчин, 98).
    Серия пенальти
    1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5.
    Предупреждения:
    Димидко (3), Дюриш (27), Друзин (38), Казанков (39), Ойеволе (70), Никифоров (93), Афонин (105), Малых (109), Кобялко (116).

    Первый матч: 0:0.

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