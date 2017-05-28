Хабаровский СКА впервые вышел в премьер-лигу

В ответном стыковом матче за право выступать в следующем сезоне в премьер-лиге хабаровский СКА обыграл по пенальти «Оренбург» (0:0, пенальти – 3:5). Команда впервые в истории сыграет в высшем дивизионе чемпионата России.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Первый матч: 0:0.