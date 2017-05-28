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    Сергей Фурсенко: «На трансферном рынке будем действовать агрессивно, состав «Зенита» надо усиливать»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Премьер-лига Россия Мирча Луческу

    Новый генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о работе на трансферном рынке.

    – Вопрос, который всех беспокоит. Что будет с главным тренером?

    – С главным тренером все будет хорошо.

    – Тогда спрошу прямо: Мирча Луческу остается в «Зените»?

    – Это вопрос к совету директоров.

    – Хотелось бы услышать ваше мнение.

    – У меня на все вопросы есть собственное мнение. Но озвучивать его сейчас я не стану.

    – На ваш взгляд, в чем основные причины того, что «Зенит» второй год подряд не попадает в Лигу чемпионов?

    – Все причины лежат непосредственно внутри клуба. Но я не хочу сейчас говорить о прошлом. Давайте лучше о будущем. Если ты хочешь побеждать, то должен побеждать за явным преимуществом. Мы к этому и будем стремиться.

    – Как клуб будет себя вести в ближайшее межсезонье на трансфертном рынке?

    – Агрессивно.

    – То есть нам ждать громких трансферов?

    – Не знаю, насколько громких, но они точно будут эффективными.

    – Вы считаете нынешний состав «Зенита» сильнее состава «Спартака»?

    – Я считаю, наш состав надо усиливать, – сказал Фурсенко.

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