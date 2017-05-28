Новый генеральный директор Сергей Фурсенко рассказал о работе на трансферном рынке.

– Вопрос, который всех беспокоит. Что будет с главным тренером?

– С главным тренером все будет хорошо.

– Тогда спрошу прямо: остается в «Зените»?

– Это вопрос к совету директоров.

– Хотелось бы услышать ваше мнение.

– У меня на все вопросы есть собственное мнение. Но озвучивать его сейчас я не стану.

– На ваш взгляд, в чем основные причины того, что «Зенит» второй год подряд не попадает в Лигу чемпионов?

– Все причины лежат непосредственно внутри клуба. Но я не хочу сейчас говорить о прошлом. Давайте лучше о будущем. Если ты хочешь побеждать, то должен побеждать за явным преимуществом. Мы к этому и будем стремиться.

– Как клуб будет себя вести в ближайшее межсезонье на трансфертном рынке?

– Агрессивно.

– То есть нам ждать громких трансферов?

– Не знаю, насколько громких, но они точно будут эффективными.

– Вы считаете нынешний состав «Зенита» сильнее состава «Спартака»?

– Я считаю, наш состав надо усиливать, – сказал Фурсенко.