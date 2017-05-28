Сергей Фурсенко: «На трансферном рынке будем действовать агрессивно, состав «Зенита» надо усиливать»
Новый генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о работе на трансферном рынке.
– Вопрос, который всех беспокоит. Что будет с главным тренером?
– С главным тренером все будет хорошо.
– Тогда спрошу прямо: Мирча Луческу остается в «Зените»?
– Это вопрос к совету директоров.
– Хотелось бы услышать ваше мнение.
– У меня на все вопросы есть собственное мнение. Но озвучивать его сейчас я не стану.
– На ваш взгляд, в чем основные причины того, что «Зенит» второй год подряд не попадает в Лигу чемпионов?
– Все причины лежат непосредственно внутри клуба. Но я не хочу сейчас говорить о прошлом. Давайте лучше о будущем. Если ты хочешь побеждать, то должен побеждать за явным преимуществом. Мы к этому и будем стремиться.
– Как клуб будет себя вести в ближайшее межсезонье на трансфертном рынке?
– Агрессивно.
– То есть нам ждать громких трансферов?
– Не знаю, насколько громких, но они точно будут эффективными.
– Вы считаете нынешний состав «Зенита» сильнее состава «Спартака»?
– Я считаю, наш состав надо усиливать, – сказал Фурсенко.
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