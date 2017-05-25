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    «МЮ» будет во второй корзине при жеребьевке ЛЧ

    Теги Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Лига Европы

    «Манчестер Юнайтед» окажется во второй корзине при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов в августе.

    Места в первой корзине отведены победителям сильнейших национальных чемпионатов. Места в остальных корзинах зависят от клубного рейтинга, учитывающего выступления в еврокубках за последние пять сезонов. «Манчестер Юнайтед» попал во вторую корзину, поскольку набрал много рейтинговых баллов в Лиге Европы, победителем которой он стал.

    Сеяные (информация подтверждена): «Реал», «Бавария», «Ювентус», «Бенфика», «Челси», «Шахтер», «Монако», «Спартак».

    Вторая корзина (прогноз): «Барселона», «Атлетико», «ПСЖ», «Боруссия» Дортмунд, «Севилья»*, «Манчестер Сити», «Порту», «Манчестер Юнайтед».

    Третья корзина (прогноз): «Наполи»*, «Тоттенхэм», «Базель», «Динамо» Киев*, «Аякс»*, «Олимпиакос»*, «Андерлехт», «Ливерпуль»*.

    Четвертая корзина (прогноз): «РБ Лейпциг», «Фейеноорд», «Рома»*, «Селтик»*, «Ницца»* и другие клубы, которые могут квалифицироваться в Лигу чемпионов.

    *Звездочкой помечены клубы, которые не обеспечили себе участия в групповом этапе. Если такие команды не пройдут квалификацию, то клубы с более низким рейтингом могут подняться в более высокую корзину.

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