Жерар Пике: «Этот сезон показал, что видеоповторы необходимы»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике выступил в поддержку идеи введения в футболе системы видеоповторов.
«Барселона» не выиграла чемпионат, потому что набрала меньше очков, чем «Реал».
Безусловно, оценивать работу арбитров можно очень долго. Но прошедший сезон показал, что видеоповторы необходимы.
Нужно принять необходимые меры. Судейство в чемпионате не соответствовало необходимому уровню.
Чем больше у судей будет помощи, тем лучше. Видеоповторы необходимы, они обязательно должны быть введены», – сказал Пике.
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