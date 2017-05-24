Защитник «Барселоны» выступил в поддержку идеи введения в футболе системы видеоповторов.

«Барселона» не выиграла чемпионат, потому что набрала меньше очков, чем .

Безусловно, оценивать работу арбитров можно очень долго. Но прошедший сезон показал, что видеоповторы необходимы.

Нужно принять необходимые меры. Судейство в чемпионате не соответствовало необходимому уровню.

Чем больше у судей будет помощи, тем лучше. Видеоповторы необходимы, они обязательно должны быть введены», – сказал Пике.