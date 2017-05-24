НБА. «Майами» и Крис Бош договорились о расторжении контракта
«Майами» и форвард Крис Бош пришли к согласию в переговорах, после которых стороны смогут разорвать контракт.
Бош и его адвокаты в данный момент изучают необходимые документы. После этого сделка будет оформлена официально.
Сделка позволит «Хит» списать зарплату Боша из платежной ведомости без риска возвращения этой суммы в случае возобновления форвардом игровой карьеры.
Бош пропустил последние полтора сезона после обнаружения тромбов. За сезон-2017/18 форварду положено 25,3 миллиона долларов, за сезон-2018/19 – 26,8 миллиона.
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