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    НБА. «Майами» и Крис Бош договорились о расторжении контракта

    Теги переходы Майами Крис Бош НБА

    «Майами» и форвард Крис Бош пришли к согласию в переговорах, после которых стороны смогут разорвать контракт.

    Бош и его адвокаты в данный момент изучают необходимые документы. После этого сделка будет оформлена официально.

    Сделка позволит «Хит» списать зарплату Боша из платежной ведомости без риска возвращения этой суммы в случае возобновления форвардом игровой карьеры.

    Бош пропустил последние полтора сезона после обнаружения тромбов. За сезон-2017/18 форварду положено 25,3 миллиона долларов, за сезон-2018/19 – 26,8 миллиона.

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