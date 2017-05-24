Поветкин 1 июля проведет бой с украинцем Руденко

Российский боксер 1 июля проведет бой с украинцем Андреем Руденко.

«Поветкин встретится с Руденко, чемпионом мира по версии WBC International Silver», – рассказал источник в команде Поветкина.

Позже новость подтвердил проумоутер Поветкина, глава компании «Мир бокса» .

«Это правда. Руденко номер 9 в рейтинге WBO», – написал промоутер в своем твиттере.

Это правда. Руденко номер 9 в рейтинге WBO https://t.co/L3CFEeFkAk — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 24 мая 2017 г.

Поветкин в настоящий момент исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC). В декабре стало известно, что в допинг-пробах россиянина был обнаружен остарин, который внесен в список запрещенных препаратов.

Андрею Руденко 33 года. На профессиональном ринге он одержал 31 победу (19 нокаутом) и потерпел 2 поражения. Оба раза Андрей проигрывал по очкам сильным противникам – австралийцу Лукасу Брауну и британцу Хьюи Фьюри.