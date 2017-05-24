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    Поветкин 1 июля проведет бой с украинцем Руденко

    Теги Александр Поветкин тяжелый вес Андрей Рябинский Андрей Руденко "Мир бокса"

    Российский боксер Александр Поветкин 1 июля проведет бой с украинцем Андреем Руденко.

    «Поветкин встретится с Руденко, чемпионом мира по версии WBC International Silver», – рассказал источник в команде Поветкина.

    Позже новость подтвердил проумоутер Поветкина, глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

    «Это правда. Руденко номер 9 в рейтинге WBO», – написал промоутер в своем твиттере.

    Поветкин в настоящий момент исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC). В декабре стало известно, что в допинг-пробах россиянина был обнаружен остарин, который внесен в список запрещенных препаратов.

    Андрею Руденко 33 года. На профессиональном ринге он одержал 31 победу (19 нокаутом) и потерпел 2 поражения. Оба раза Андрей проигрывал по очкам сильным противникам – австралийцу Лукасу Брауну и британцу Хьюи Фьюри.

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