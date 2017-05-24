Конор МакГрегор: «Флойд, подпиши контракт. Покажи, что ты не трепло»
Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор заявил, что начал подготовку к бою против боксера Флойда Мэйвезера.
Конор опубликовал в инстаграме фотографию из зала с подписью «День первый».
Позже МакГрегор выложил фото уже после тренировки уже в твиттере.
«Хорошо поработал сегодня. Флойд, подпиши контракт [на бой]. Покажи, что ты не трепло».
Solid work today.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 21 мая 2017 г.
Sign your end Floyd or you are just a mouth. pic.twitter.com/YWCqoHWA2B
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