Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Конор МакГрегор: «Флойд, подпиши контракт. Покажи, что ты не трепло»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Конор МакГрегор

    Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор заявил, что начал подготовку к бою против боксера Флойда Мэйвезера.

    Конор опубликовал в инстаграме фотографию из зала с подписью «День первый».

     

    Day 1

    Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

    Позже МакГрегор выложил фото уже после тренировки уже в твиттере.

    «Хорошо поработал сегодня. Флойд, подпиши контракт [на бой]. Покажи, что ты не трепло».

    МакГрегор подписал контракт на бой с Мэйвезером. Онлайн

    Опрос

    Вы хотите увидеть бой Мэйвезера и МакГрегора?

    14014 голосов
    • да, это интересно
      44%
    • нет, это обман и полный бред
      18%
    • это обман и полный бред, но это интересно
      38%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться