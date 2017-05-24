Новокузнецкий «Металлург» не сыграет в КХЛ в сезоне-2017/18.

Новокузнецкий «Металлург» не сыграет в в сезоне-2017/18.

Такое решение было принято на совете директоров лиги.

Сообщается, что вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин предлагал отсрочить решение на год, но его инициатива была отклонена.

Ранее состоялось заседания правления КХЛ. По его итогам президент лиги Дмитрий Чернышенко заявил журналистам, что идеальное количество участников турнира – 24 клуба.

«Кузня»выступала в КХЛ с момента ее основания в 2008 году. За 9 лет существования лиги новокузнецкий клуб ни разу не выходил в плей-офф.

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