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    Дмитрий Чернышенко: «Кузня» была последней по всем параметрам, а регион продолжит работать»

    Теги Металлург Нк Дмитрий Чернышенко КХЛ ВХЛ детский хоккей

    Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко ответил на вопрос об изменениях в составе лиги.

    – Исключили «Кузню». Есть такие команды, как «Куньлунь», «Слован», которые нашему хоккею и нашей сборной ничего не дадут. Новокузнецк выпустил Орлова, Телегина, Бобровского и так далее. Не боитесь, что такое решение нанесет ущерб нашему хоккею и школа там развалится?

    – Никакого отношения к школе решение не имеет. Тем более если «Кузня» будет играть в ВХЛ, то должна будет иметь свою школу. Те достижения, о которых вы говорите, – это заслуги другого времени. Затраты на клуб ВХЛ гораздо ниже, чем на команду КХЛ. Эти деньги можно пустить в то направление, которое приносит результат. Регион, школа – они богаты талантами. Регион будет продолжать работать.

    Лиге нужна конкурентная среда. Разрыв в финансировании клубов-лидеров и клубов-аутсайдеров – в восемь раз. Это говорит о разбалансировке. По всем параметрам, в том числе и средней посещаемости, «Кузня» оказалась последней. Оценка видится нам справедливой. Сожалеем, что есть такая эмоциональная реакция. Но у клуба было время, – сказал Чернышенко.

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