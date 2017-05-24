Карл-Хайнц Румменигге: «Такого судейства, как в Мадриде, я не видел лет 40»
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге вновь раскритиковал судейство в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4).
«Возможно, мне придется поехать в Кардифф (там состоится финал Лиги чемпионов — примечание Sports.ru), потому что у меня там несколько встреч с президентом Ассоциации европейских клубов. Но я не пойду на финал — я не быстро забываю события.
Когда я смотрю игру, мне очень больно. Перед четвертьфиналом Лиги чемпионов «Бавария» выиграла 4:1 у дортмундской «Боруссии», а Левандовски и Хуммельс получили травмы.
Мы доминировали над «Реалом», не смогли реализовать пенальти, чтобы счет стал 2:0, а затем началось представление судей, которое я не видел лет 40. Пять главных решений арбитра были против «Баварии», — сказал Румменигге.
Матч обслуживала бригада Виктора Кашшаи. Лайнсменами были Дьердь Ринг и Венцель Тот.
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