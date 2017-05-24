«МЮ» впервые выиграл Лигу Европы
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс» (2:0) в финале Лиги Европы на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме.
Голы забили полузащитники Поль Погба и Генрих Мхитарян.
«Ман Юнайтед» завоевал третий трофей под руководством тренера Жозе Моуринью. Португалец возглавил команду летом прошлого года. С Моуринью «МЮ» выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.
Победа в Лиге Европы дала английской команде путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Манчестер Юнайтед» не придется играть в квалификации, он начнет выступления с группового этапа ЛЧ.
Манкунианцы впервые в своей истории выиграли Лигу Европы. В Кубке УЕФА, на смену которому пришла Лига Европы, «МЮ» также не побеждал.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию финала.
- Дата проведения
- 24 мая, 21.45, «Френдс Арена»
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Аякс –
Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевалд (де Йонг, 82), Классен, Шене (ван де Бек, 70), Зиеш, Траоре, Дольберг (Нерес, 62), Юнес.
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Манчестер Юнайтед –
Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Эррера, Погба, Мата (Руни, 90), Феллайни, Мхитарян (Лингард, 74), Рэшфорд (Марсьяль, 84).
«Аякс» – «Манчестер Юнайтед». Кто зажжет в финале Лиги Европы?
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