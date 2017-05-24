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    «МЮ» впервые выиграл Лигу Европы

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Аякс Лига Европы Генрих Мхитарян Поль Погба

    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс» (2:0) в финале Лиги Европы на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме.

    Голы забили полузащитники Поль Погба и Генрих Мхитарян.

    «Ман Юнайтед» завоевал третий трофей под руководством тренера Жозе Моуринью. Португалец возглавил команду летом прошлого года. С Моуринью «МЮ» выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.

    Победа в Лиге Европы дала английской команде путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Манчестер Юнайтед» не придется играть в квалификации, он начнет выступления с группового этапа ЛЧ.

    Манкунианцы впервые в своей истории выиграли Лигу Европы. В Кубке УЕФА, на смену которому пришла Лига Европы, «МЮ» также не побеждал.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию финала.

    Аякс Голландия – Манчестер Юнайтед Англия 0:2 (0:1, 0:1)
    Дата проведения
    24 мая, 21.45, «Френдс Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 18 Погба, 0:2 – 48 Мхитарян.
    АяксОнана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевалд (де Йонг, 82), Классен, Шене (ван де Бек, 70), Зиеш, Траоре, Дольберг (Нерес, 62), Юнес.
    Манчестер ЮнайтедРомеро, Валенсия, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Эррера, Погба, Мата (Руни, 90), Феллайни, Мхитарян (Лингард, 74), Рэшфорд (Марсьяль, 84).
    Предупреждения:
    Мхитарян (31), Феллайни (52), Велтман (58), Юнес (64), Мата (78), Ридевалд (78).

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