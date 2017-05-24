«МЮ» впервые выиграл Лигу Европы

обыграл «Аякс» (2:0) в финале Лиги Европы на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме.

Голы забили полузащитники Поль Погба и .

«Ман Юнайтед» завоевал третий трофей под руководством тренера . Португалец возглавил команду летом прошлого года. С Моуринью «МЮ» выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.

Победа в Лиге Европы дала английской команде путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Манчестер Юнайтед» не придется играть в квалификации, он начнет выступления с группового этапа ЛЧ.

Манкунианцы впервые в своей истории выиграли Лигу Европы. В Кубке УЕФА, на смену которому пришла Лига Европы, «МЮ» также не побеждал.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию финала.

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«Аякс» – «Манчестер Юнайтед». Кто зажжет в финале Лиги Европы?

Какие ставки на финал Лиги Европы сделали комментаторы