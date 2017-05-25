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    «МЮ» – пятый клуб, выигравший три главных еврокубка

    Теги Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Лига Европы Кубок Кубков

    «Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» (2:0) в финале Лиги Европы и завоевал Кубок УЕФА.

    Английский клуб дополнил свою коллекцию трофеев. «Манчестер Юнайтед» впервые выиграл Кубок УЕФА. Команда трижды становилась обладателем Кубка чемпионов (в 1968, 1999 и 2008 годах) и однажды брала Кубок кубков (в 1991 году).

    «МЮ» стал пятым клубом, выигравшим три главных трофея (Кубок чемпионов, Кубок обладателей кубков и Кубок УЕФА). Ранее это удалось «Баварии», «Ювентусу», «Аяксу» и «Челси». «Барселона» не выигрывала Кубок УЕФА, но трижды побеждала в Кубке ярмарок, который считается предшественником Кубка УЕФА.

    Опрос

    Моуринью и «МЮ». Что с ними будет дальше?

    2672 голосa 14
    • Выиграют премьер-лигу
      35%
    • Выиграют Лигу чемпионов
      10%
    • Выиграют все на свете
      23%
    • Все успехи останутся в этом сезоне
      32%

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