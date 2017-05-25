«МЮ» – пятый клуб, выигравший три главных еврокубка

победил «Аякс» (2:0) в финале Лиги Европы и завоевал Кубок УЕФА.

Английский клуб дополнил свою коллекцию трофеев. «Манчестер Юнайтед» впервые выиграл Кубок УЕФА. Команда трижды становилась обладателем Кубка чемпионов (в 1968, 1999 и 2008 годах) и однажды брала Кубок кубков (в 1991 году).

«МЮ» стал пятым клубом, выигравшим три главных трофея (Кубок чемпионов, Кубок обладателей кубков и Кубок УЕФА). Ранее это удалось «Баварии», «Ювентусу», «Аяксу» и «Челси». «Барселона» не выигрывала Кубок УЕФА, но трижды побеждала в Кубке ярмарок, который считается предшественником Кубка УЕФА.