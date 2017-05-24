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    Никитин назначен главным тренером ЦСКА

    Теги ЦСКА Игорь Никитин КХЛ Игорь Есмантович

    ЦСКА назначил Игоря Никитина новым главным тренером.

    Три прошедших сезона 44-летний специалист работал старшим тренером ЦСКА, а также входил в тренерский штаб сборной России.

    «Из всех кандидатов выбор пал на Игоря Валерьевича, потому что он работает в клубе уже три года и лучше других знает костяк игроков нашей команды. Кроме того, у него есть опыт работы с национальной сборной.

    Это наш, российский специалист, и мы считаем, что ему по силам в ближайшее время справиться с основной задачей, поставленной перед ЦСКА – выиграть Кубок Гагарина.

    Скоро будет сформирован тренерский штаб, который в соответствии с регламентом приступит к предсезонной подготовке», – прокомментировал назначение Никитина глава клуба Игорь Есмантович.

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