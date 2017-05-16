Кокорин и Шатов вне сборной, 6-я победа России подряд и другие новости утра

1. Кокорин и Шатов не попали в состав сборной России на Кубок конфедераций. Главная причина – неудачный сезон.

2. Сборная России выиграла 6-й матч подряд на ЧМ-2017, сегодня решающий матч в группе с США. Остальные результаты дня – здесь.

3. «Челси» в ранге чемпиона Англии обыграл «Уотфорд» – 4:3. На «Стэмфорд Бридж» было весело.

4. В финале Востока Кубка Стэнли «Питтсбург» сравнял счет в серии с «Оттавой» (1-1).

5. Во втором раунде плей-офф НБА «Бостон» обыграл «Вашингтон» и вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Кливлендом».

6. Федерер снялся с «Ролан Гаррос». Великий швейцарец не играет в этом сезоне на грунте.

7. Шарапова и Павлюченкова вышли во второй круг турнира WTA в Риме. Мария при этом отобралась в квалификацию «Уимблдона».

8. Главный тренер «Сан-Антонио» обвинил игрока «Голден Стэйт» Пачулию, что он умышленно травмировал звезду «Сперс» Кавая. Заза все отрицает.

9. Единая лига ВТБ назвала бюджет ЦСКА в этом сезоне – 2,6 млрд рублей.

10. Поле «Крестовского» попробуют прошить синтетическими нитями. Скоро станет ясно, поможет ли это.

Цитата дня. «Не может быть, что целый год футболисты играли не так, как должны, и попали в сборную». Черчесов – о невызове Шатова и Кокорина.