Рекорд «Реала», «МЮ» вне топ-4, огненный матч в плей-офф НБА и другие новости утра

1. «Реал» забил в 62-м матче подряд и побил рекорд топовых европейских лиг. Это случилось в игре с «Севильей» (4:1). Чемпионская гонка в разгаре, потому что «Барселона» тоже победила – 4:1 с «Лас-Пальмасом».

2. «Манчестер Юнайтед» точно не попадет в топ-4 премьер-лиги. Жозе Моуринью говорит, что сейчас клуб не хочет играть в АПЛ из-за финала Лиги Европы. Остальные результаты дня (включая победу «Ливерпуля» 4:0) – здесь.

3. Невероятный старт финала Запада в НБА: «Голден Стэйт» вырвал победу у «Сан-Антонио», отыграв «-25», при этом лидер «Сперс» Кавай Ленард получил травму.

4. В финале Запада Кубка Стэнли «Анахайм» сравнял счет в серии с «Нэшвиллом» (1-1).

5. Курбан Бердыев скоро может покинуть «Ростов», на это после победы над «Рубином» (4:2) намекнул его соратник Иван Данильянц: «В «Ростове» финансовая нестабильность, нет программы развития клуба».

6. На ЧМ-2017 США разгромили Словакию (6:1), Швеция одолела Данию (4:2), другие результаты дня – тут.

7. «Ювентус» проиграл «Роме» (1:3) и отложил завоевание чемпионства до следующего тура. «Наполи» уничтожил «Торино» (5:0).

8. Хэмилтон выиграл очень напряженную зарубу с Феттелем на Гран-при Испании. Квят поднялся на 9-е место.

9. «Фейеноорд» стал чемпионом Голландии впервые за 18 лет. Ждали дольше «Спартака».

10. Рафаэль Надаль сравнялся с Джоковичем по количеству побед на «Мастерсах» и вернется в Топ-4. Красота!

11. Илья Авербух отказался ставить произвольную программу Елене Радионовой – он будет работать только с Медведевой.

Цитата дня. «Спиридонов забудет дорогу на стадион, пока не приползет, скуля и унижаясь, с извинениями». Волейболисту угрожают из мира политики.