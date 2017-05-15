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    Федерер снялся с «Ролан Гаррос»

    Теги Роджер Федерер Ролан Гаррос ATP

    18-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер принял решение пропустить «Ролан Гаррос». Швейцарец, в этом году не сыгравший ни одного турнира на грунте, решил сосредоточиться на турнирах на траве и харде.

    «К сожалению, я решил не участвовать в «Ролан Гаррос». В последний месяц я очень много работал на корте и за его пределами, но чтобы как можно дольше играть в АТР-туре, мне будет лучше пропустить грунтовый сезон и готовиться к траве и харду.

    Начало сезона получилось волшебным, но я должен осознавать, что правильное построение расписания станет ключом к долголетию. Поэтому мы с командой решили, что выступление на одном турнире на грунте не лучшим образом скажется на моей игре и физической подготовке к остальному сезону.

    Я буду скучать по французским болельщикам, которые всегда меня поддерживали, но я с нетерпением жду возможности увидеться с ними на «Ролан Гаррос» в следующем году», – написал Федерер.

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