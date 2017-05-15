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    Кокорин не попал в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций, Лунев, Джикия и Фернандес – попали

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Рубин Роман Шишкин Артем Дзюба Игорь Акинфеев Дмитрий Тарасов Виктор Васин Александр Бухаров Дмитрий Комбаров Федор Смолов Александр Самедов Станислав Черчесов Премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция сборная России Терек Игорь Смольников Алан Дзагоев Руслан Камболов Гильерме Денис Глушаков Александр Беленов Кубок конфедераций Краснодар Уфа Андрей Семенов Максим Канунников Дмитрий Полоз Роман Нойштедтер Александр Ерохин Андрей Лунев Юрий Газинский Георгий Джикия Илья Кутепов Роман Зобнин Марио Фернандес Алексей Миранчук Александр Головин

    Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал расширенный состав команды для подготовки к Кубку конфедераций-2017.

    В списке значатся 30 футболистов.

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов («Уфа»), Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»);

    Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия (Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Краснодар);

    Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Игорь Смольников («Зенит»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Марио Фернандес (ЦСКА);

    Нападающие: Александр Бухаров («Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»).

    После заключительного чемпионата России будет определен список игроков для работы на учебно-тренировочном сборе в Австрии. Оокончательная заявка национальной сборной на Кубок конфедераций должна быть обнародована не позднее 7 июня.

    Команда Черчесова соберется в Москве 25 мая. С 26 мая по 3 июня национальная сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Австрии. 5 июня в Будапеште пройдет контрольный матч с Венгрией, 9 июня – в Москве с Чили.

    График подготовки национальной сборной России будет опубликован на сайте РФС в ближайшее время.

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    • Станет лучшим форвардом страны
      10%
    • Перейдет в "Локомотив"
      21%
    • Перейдет в "Урал"
      22%
    • Через два года будет играть в ФНЛ
      47%

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