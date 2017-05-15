Кокорин не попал в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций, Лунев, Джикия и Фернандес – попали

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со назвал расширенный состав команды для подготовки к Кубку конфедераций-2017.

В списке значатся 30 футболистов.

Вратари: (ЦСКА), Александр Беленов («Уфа»), Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»);

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия (Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семенов ( ), Роман Шишкин («Краснодар);

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Игорь Смольников («Зенит»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Марио Фернандес (ЦСКА);

Нападающие: Александр Бухаров («Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»).

После заключительного чемпионата России будет определен список игроков для работы на учебно-тренировочном сборе в Австрии. Оокончательная заявка национальной сборной на Кубок конфедераций должна быть обнародована не позднее 7 июня.

Команда Черчесова соберется в Москве 25 мая. С 26 мая по 3 июня национальная сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Австрии. 5 июня в Будапеште пройдет контрольный матч с Венгрией, 9 июня – в Москве с Чили.

График подготовки национальной сборной России будет опубликован на сайте РФС в ближайшее время.