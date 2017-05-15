Поле «Крестовского» попробуют прошить синтетическими нитями
После визита комиссии ФИФА разработан план по спасению газона стадиона «Крестовский» перед Кубком конфедераций.
В ближайшее время агрономы прошьют синтетическими нитями небольшой участок, например, за линией аута и в течение нескольких дней оценят эффект этой технологии.
Если прошивка поля стимулирует рост травы и мера окажется эффективной, газон прошьют на всей территории и будут проращивать до Кубка конфедераций.
Если технология не даст ожидаемого результата, вероятно, придется ставить вопрос о закупке рулонного газона, а затем может зайти речь о замене всего «корыта».
Под прошивкой понимается укрепление корневой системы натурального газона за счет синтетических нитей, что позволяет стабилизировать грунт и снизить износ поля по ходу футбольного матча.
Эксперты, однако, отмечают, что примерно на глубине прошивки лежат трубы системы орошения поля. Однажды их уже случайно пробили при проведении работ с газоном, так что можно ожидать подобные технические проблемы.
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