Сборная России выиграла 6-й матч подряд на ЧМ-2017
Сегодня сборная России разгромила Латвию на ЧМ-2017. Это 6-я победа российской команды на турнире.
После 6 матчей Россия набрала 17 очков – больше всех на чемпионате мира.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Дата проведения
- 15 мая, 21.15, «Ланксесс Арена»
- 1:0 – 12 Киселевич (Кучеров, Панарин)
- 2:0 – 18 Телегин (Плотников)
- 3:0 – 21 Наместников (Кучеров, Панарин)
- 4:0 – 39 Кучеров (Белов, Панарин)
- 5:0 – 53 Белов (Шипачев, Гусев)
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