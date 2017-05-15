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    Сборная России выиграла 6-й матч подряд на ЧМ-2017

    Теги сборная России сборная Латвии ЧМ-2017

    Сегодня сборная России разгромила Латвию на ЧМ-2017. Это 6-я победа российской команды на турнире.

    После 6 матчей Россия набрала 17 очков – больше всех на чемпионате мира.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Россия – Латвия 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
    Дата проведения
    15 мая, 21.15, «Ланксесс Арена»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 12 Киселевич (Кучеров, Панарин)
    2:0 – 18 Телегин (Плотников)
    3:0 – 21 Наместников (Кучеров, Панарин)
    4:0 – 39 Кучеров (Белов, Панарин)
    5:0 – 53 Белов (Шипачев, Гусев)
    Вратари: Сорокин 24/24 – Пунненовс 31/36.

    Таблица ЧМ-2017

    Статистика ЧМ-2017

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