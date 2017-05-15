Сборная России выиграла 6-й матч подряд на ЧМ-2017

Сегодня сборная России разгромила Латвию на ЧМ-2017. Это 6-я победа российской команды на турнире.

После 6 матчей Россия набрала 17 очков – больше всех на чемпионате мира.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Таблица ЧМ-2017

Статистика ЧМ-2017

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