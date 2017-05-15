На этой неделе в АПЛ пройдут перенесенные матчи. В рамках 28-го тура «Челси» в ранге чемпиона примет «Уотфорд», а сыграет с «Саутгемптоном».

В 34-м туре «Арсенал» примет «Сандерленд», встретится с «Вест Бромвичем», а «Тоттенхэм» отправится в гости к .

Чемпионат Англии

Перенесенные матчи

28-й тур

34-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ