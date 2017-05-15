Чемпионат Англии. «Челси» в ранге чемпиона примет «Уотфорд»
На этой неделе в АПЛ пройдут перенесенные матчи. В рамках 28-го тура «Челси» в ранге чемпиона примет «Уотфорд», а «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Саутгемптоном».
В 34-м туре «Арсенал» примет «Сандерленд», «Манчестер Сити» встретится с «Вест Бромвичем», а «Тоттенхэм» отправится в гости к «Лестеру».
Чемпионат Англии
Перенесенные матчи
28-й тур
- Дата проведения
- 15 мая, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 17 мая, 21.45, «Сент-Мэрис»
34-й тур
- Дата проведения
- 16 мая, 21.45, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 16 мая, 22.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 18 мая, 21.45, «Кинг Пауэр»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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