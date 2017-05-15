Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат Англии. «Челси» в ранге чемпиона примет «Уотфорд»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Уотфорд Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал результаты Тоттенхэм Сандерленд Вест Бромвич Саутгемптон Лестер

    На этой неделе в АПЛ пройдут перенесенные матчи. В рамках 28-го тура «Челси» в ранге чемпиона примет «Уотфорд», а «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Саутгемптоном».

    В 34-м туре «Арсенал» примет «Сандерленд», «Манчестер Сити» встретится с «Вест Бромвичем», а «Тоттенхэм» отправится в гости к «Лестеру».

    Чемпионат Англии

    Перенесенные матчи

    28-й тур

    Челси – Уотфорд
    Дата проведения
    15 мая, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча онлайн статистика
    Саутгемптон – Манчестер Юнайтед
    Дата проведения
    17 мая, 21.45, «Сент-Мэрис»
    превью матча онлайн статистика

    34-й тур

    Арсенал – Сандерленд
    Дата проведения
    16 мая, 21.45, «Эмирейтс»
    превью матча онлайн статистика
    Манчестер Сити – Вест Бромвич
    Дата проведения
    16 мая, 22.00, «Этихад Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Лестер – Тоттенхэм
    Дата проведения
    18 мая, 21.45, «Кинг Пауэр»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Таблица АПЛ

    Статистика АПЛ

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться