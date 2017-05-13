«Челси» выиграл АПЛ, возможные трансферы «Спартака», победа ЦСКА и другие новости

1. «Челси» выиграл английскую премьер-лигу, обыграв в решающем для чемпионской гонки матче «Вест Бром».

2. «Спартак» хочет купить защитника «Торино» Дзаппакосту, Промес готов остаться (если не позовут в топ-клуб), Карреру приглашают в Италию и Францию.

3. ЦСКА разгромил тульский «Арсенал»: дубль сделал Федор Чалов.

4. Валерий Ничушкин заявлен на ЧМ-2017, Кирилл Капризов покинет расположение сборной России.

5. Виталий Мутко пообещал Дмитрию Медведву порвать всех в футболе.

6. В возрасте 79 лет скончался отец Поля Погба.

7. В плей-офф НБА «Вашингтон» сравнял счет в серии с «Бостоном» (3-3).

8. В Кубке Стэнли в стартовом матче финала Запада «Анахайм» встречается с «Нэшвиллом».

9. Эксперт ESPN заявил, что «Вашингтону» пора обменять Александра Овечкина.

10. Лионель Месси признан игроком месяца в Испании, Сон Хын Мин – в Англии.

11. По информации Football Leaks, Эсекиэль Лавесси зарабатывает в Китае 49 млн евро в год.

12. Неймар пригрозил, что уйдет из «Барселоны», если останется ассистент главного тренера команды Унсуэ.

13. «Локомотив» объявил, что расторг контракт с Петаром Шкулетичем.

Цитата. «В «Спартаке» Дзюба не забивал столько, сколько в «Зените». Там ему судьи стали давать бороться». Леонид Федун – о том, что изменил в жизни Дзюбы переход в «Зенит».