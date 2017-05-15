Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал расширенный состав команды на Кубок конфедераций.

- Исходя из того что Камболов числится в заявке защитником, видите его именно в обороне?

– После того как Березуцкие приняли решение, что не смогут нам помочь на турнире, возникла необходимость посмотреть пошире.

Нам в какой-то степени повезло, что в клубе перевели на позицию центрального защитника. Видим, что у него есть потенциал на этой позиции, и Камболов может нам помочь.

Камболов может и центральным защитником играть, и опорным хавбеком. Для сборной это может быть подспорьем.

- В список вошел Дзагоев, которого последнее время буквально замучили травмы.

– Футбол – контактный вид спорта. Насколько я понимаю, у Дзагоева уже прошло 19 дней со времени получения травмы. А на восстановление после мышечного повреждения требуется, плюс-минус, 21 день. На 25-й день футболист должен быть не просто здоров, а готов. А у нас с момента матча ЦСКА с «Локомотивом» до первой игры Кубка конфедераций пройдет 52 дня.

В ЦСКА профессиональный медицинский штаб. Свои риски они будут взвешивать и примут решение, какое посчитают нужным. Мы со своей стороны не можем и не хотим вмешиваться в клубные вопросы.

Уровень Дзагоева прекрасно знаем – он всегда доказывал свою состоятельность. Если бы это был новичок – встал бы большой вопрос. Для нас непринципиально, минуту Алан проведет в предстоящих контрольных матчах или все 180. Главное, чтобы не было форсирования.

- У Дзюбы были проблемы со здоровьем. Присутствие Артема в списке означает, что они в прошлом?

– Наш медицинский штаб на связи с коллегами из . Дзюба играет все матчи, последнее время работает без ограничений. У него есть желание. Все остальное покажет работа. Голами Дзюба подтверждает свою состоятельность.

- Шатов заиграл в «Зените», но остался вне списка сборной. Почему?

– Его состояние я могу оценивать на 100%, потому что вчера с ним разговаривал. Не только с ним но и с , и с Джанаевым, и с Крицюком, и с Оздоевым. Если бы это был простой сбор, контрольный матч, диалога не было бы. Но перед большим турниром футболисты должны узнавать такие вещи из первых уст.

Ситуация совершенно простая. Надо отдать им должное: они сами понимают, что сезон получился неоднозначный. Кто там с кем конфликтует, мы в это не вмешиваемся. У нас получился хороший разговор, и он будет продолжаться. Думаю, мы и повстречаемся.

Нужно настроить людей, чтобы со следующего сезона они были конкурентоспособнее. Думаете, легко сказать Шатову или Кокорину: «Вас нет»? Мы ждем нашего и нашего Кокорина в следующем сезоне. Не может быть так, что целый год футболисты играли не так, как должны, и попали в сборную. Мы друг друга поняли. Они все знают, что должны делать, – сказал Черчесов.