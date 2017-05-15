Единая лига ВТБ представила бюджеты девяти российских клубов в сезоне-2016/17, сообщает «Р-Спорт».

Лидером стал , бюджет которого составил 2 миллиарда 634 миллиона 600 тысяч рублей рублей. В прошлом сезоне бюджет армейцев равнялся 2 миллиардам 759 миллионам рублей. На втором месте в текущем сезоне «Химки», бюджет которых составляет 1 миллиард 427 миллионов 445 тысяч рублей (в прошлом сезоне – 1 миллиард 634 миллиона рублей).

Бюджет самой Лиги ВТБ – 552 миллиона 226 тысяч рублей (в прошлом сезоне – 384 миллиона 300 тысяч рублей). Прибыль Лиги составила 56 тысяч рублей.

Бюджеты российских клубов Единой лиги ВТБ

ЦСКА (Москва) – 2,634 млрд руб (в прошлом сезоне — 2,759 млрд руб)

«Химки» (Московская область) – 1,427 млрд руб (1,634 млрд руб)

(Краснодар) – 1,109 млрд руб (1,102 млрд руб)

(Казань) – 887,579 млн руб (797,9 млн руб)

(Санкт-Петербург) – 748,836 млн руб (557,375 млн руб)

– 367,043 млн руб (353,479 млн руб)

«Енисей» (Красноярск) – 271,030 млн руб (250,147 млн руб)

«Автодор» (Саратов) – 201,652 млн руб (207,399 млн руб)

«Парма» (Пермский край) – 155,654 млн руб.