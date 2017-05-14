Россия в плей-офф ЧМ, поул Хэмилтона, Уткин уходит с ТВ и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. Россия забросила 6 шайб Словакии и гарантировала себе место в плей-офф ЧМ-2017. Все результаты дня (в том числе проигравшие Швейцарии канадцы!) – тут.

2. «Зениту» и ЦСКА гарантированы медали чемпионата России этого сезона: «Краснодар» потерял очки с «Уралом» и остальные матчи дня РФПЛ.

3. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл поул в квалификации Гран-при Испании. Квят – 20-й.

4. Василий Уткин заявил, что временно прекращает работу футбольным телекомментатором. Дает дорогу молодым.

5. «Бавария» и «РБ Лейпциг» устроили настоящее месилово: безумные 5:4, два гола Мюнхена после 90-й минуты.

6. В Кубке Стэнли «Питтсбург», несмотря на гол Евгения Малкина, проиграл «Оттаве» (1:2 ОТ) в первом матче финала Востока.

7. Хореограф Илья Авербух поставил программы российскому фигуристу Максиму Ковтуну, Миша Ге – Сергею Воронову.

8. Леонид Слуцкий (настоящий, а не депутат) – претендент на пост главного тренера «Уотфорда». Конкурирует с Раньери и Марку Силвой.

9. Румынка Симона Халеп во второй раз в карьере выиграла турнир в Мадриде, а Рафа Надаль победил Новака и сыграет в финале.

10. Дмитрий Лоськов вышел в старте против «Оренбурга» и установил рекорд, сыграв в 20 чемпионатах России. Легенда!

Цитата дня. «Наша цель – набрать 72 очка. Надо всегда быть первыми, всегда побеждать». Массимо Каррера уже выиграл чемпионат, но все еще в огне