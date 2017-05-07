Победа «Спартака», второй титул Павлюченковой и другие новости утра

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. «Спартак» обыграл «Томь» (1:0) – теперь красно-белым осталось набрать одно очко, чтобы стать чемпионами. Другие результаты тура – здесь.

2. «Реал» и «Барселона» продолжают громить соперников в Испании. «Мадрид» забил 4 гола «Гранаде» (по дублю у Хамеса Мораты), «Барселона» – 4 гола «Вильярреалу» (дубль Месси).

3. Кузнецов и Овечкин спасли «Вашингтон» от вылета из плей-офф – победа 4:2 над «Питтсбургом» (2-3 в серии). «Оттава» выиграла еще один удивительный матч у «Рейнджерс» и теперь ведет в серии 3-2.

4. Игуаин спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби (1:1). Теперь чемпионский титул можно выиграть в матче с «Ромой».

5. «Тосно» впервые вышел в премьер-лигу. Если вы не знаете, что это за команда, вам сюда.

6. Павлюченкова выиграла второй титул в карьере. Россиянка победила на турнире WTA в Рабате.

7. В Англии «Ман Сити» разгромил «Кристал Пэлас» (5:0), «Эвертон» уступил «Суонси» (0:1).

8. На ЧМ-2017 Чехия разгромила Беларусь (6:1), Германия пропустила 7 шайб от Швеции. Все результаты дня – тут.

9. Месси в 5-й раз забил за «Барселону» 50 голов за сезон. Фантастика.

10. Немец Грайпель выиграл 2-й этап «Джиро д’Италия». Закарин проиграл 20 секунд.

11. В плей-офф НБА «Голден Стэйт» в 3-й раз выиграл у «Юты» (3-0).

Цитата дня. «За такой футбол наказывают. Но три очка не пахнут». Денис Глушаков недоволен игрой в матче с «Томью».

ЛеБрон дня. «Мне больше нечего доказывать в НБА». Джеймс – о стремлении к величию.