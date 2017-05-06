Чемпионат Италии. «Наполи» сыграет с «Кальяри», «Ювентус» против «Торино»
В 35-м туре итальянской серии А «Наполи» примет «Кальяри», «Ювентус» – «Торино», «Интер» встретится на выезде с «Дженоа», а «Милан» сыграет дома с «Ромой».
Чемпионат Италии
35-й тур
- Дата проведения
- 6 мая, 19.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 6 мая, 21.45, «Ювентус Стэдиум»
- Дата проведения
- 7 мая, 13.30, «Фриули»
- Дата проведения
- 7 мая, 16.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 7 мая, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 7 мая, 16.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 7 мая, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 7 мая, 16.00, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 7 мая, 16.00, «Адриатико»
- Дата проведения
- 7 мая, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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