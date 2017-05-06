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    Чемпионат Италии. «Наполи» сыграет с «Кальяри», «Ювентус» против «Торино»

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    В 35-м туре итальянской серии А «Наполи» примет «Кальяри», «Ювентус» – «Торино», «Интер» встретится на выезде с «Дженоа», а «Милан» сыграет дома с «Ромой».

    Чемпионат Италии

    35-й тур

    Наполи – Кальяри
    Дата проведения
    6 мая, 19.00, «Сан-Паоло»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ювентус – Торино
    Дата проведения
    6 мая, 21.45, «Ювентус Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Удинезе – Аталанта
    Дата проведения
    7 мая, 13.30, «Фриули»
    превью матча онлайн статистика

     

    Лацио – Сампдория
    Дата проведения
    7 мая, 16.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика

     

    Кьево – Палермо
    Дата проведения
    7 мая, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика

     

    Дженоа – Интер
    Дата проведения
    7 мая, 16.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика

     

    Сассуоло – Фиорентина
    Дата проведения
    7 мая, 16.00, «Читта-дель-Триколоре»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эмполи – Болонья
    Дата проведения
    7 мая, 16.00, «Карло Кастеллани»
    превью матча онлайн статистика

     

    Пескара – Кротоне
    Дата проведения
    7 мая, 16.00, «Адриатико»
    превью матча онлайн статистика

     

    Милан – Рома
    Дата проведения
    7 мая, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица серии А

    Статистика серии А

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