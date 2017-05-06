В 35-м туре итальянской серии А «Наполи» примет «Кальяри», «Ювентус» – «Торино», «Интер» встретится на выезде с «Дженоа», а «Милан» сыграет дома с «Ромой».

Чемпионат Италии

35-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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