Лидер «Кавальерс» ЛеБрон Джеймс после третьей победы в серии с «Торонто» (3-0) выразил мнение, что в случае завершения карьеры прямо сейчас все равно стал бы одним из самых великих игроков в истории лиги.

Четырехкратный MVP и трехкратный чемпион лиги также отметил, что данный момент не мешает ему сохранять максимальный настрой.

«Что еще я должен доказать?

Серьезно, что еще? Я выигрывал чемпионские титулы, выиграл свой первый и выиграл для своих партнеров, пришел домой и победил. Нет ничего, что я должен доказать.

Теперь я чувствую себя свободным, на меня ничто не давит? Нет. Если бы все было так, то я бы спал всю ночь, каждую ночь. И тогда бы мне стоило завершить карьеру. Я не чувствую себя свободным, потому что моя страсть к игре огромна, необъятна, а мое стремление к величию поражает воображение. Мое желание достичь величия в игре, которую я так люблю, перекрывает все остальное», – цитирует Cleveland.com.