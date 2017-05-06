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    Рабат (WTA). Павлюченкова обыграла Скьявоне и выиграла второй титул и десятый матч подряд

    Теги результаты WTA Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem

    В финале турнира в Рабате Анастасия Павлюченкова обыграла Франческу Скьявоне (7:5, 7:5). Обе теннисистки подошли к финалу с девятиматчевой беспроигрышной серией, но в итоге именно Павлюченкова выиграла второй титул и десятый матч подряд.

    Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem

    Рабат, Марокко

    1 – 6 мая 2017

    International

    Призовой фонд – 250 000 долларов

    Открытые корты, грунт

    Финал

    Анастасия Павлюченкова (Россия) Франческа Скьявоне (Италия)
    Дата проведения
    6 мая, 15.00
    Онлайн матча

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