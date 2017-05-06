Рабат (WTA). Павлюченкова обыграла Скьявоне и выиграла второй титул и десятый матч подряд
В финале турнира в Рабате Анастасия Павлюченкова обыграла Франческу Скьявоне (7:5, 7:5). Обе теннисистки подошли к финалу с девятиматчевой беспроигрышной серией, но в итоге именно Павлюченкова выиграла второй титул и десятый матч подряд.
Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem
Рабат, Марокко
1 – 6 мая 2017
International
Призовой фонд – 250 000 долларов
Открытые корты, грунт
Финал
- Дата проведения
- 6 мая, 15.00
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