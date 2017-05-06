В финале турнира в Рабате Анастасия Павлюченкова обыграла Франческу Скьявоне (7:5, 7:5). Обе теннисистки подошли к финалу с девятиматчевой беспроигрышной серией, но в итоге именно Павлюченкова выиграла второй титул и десятый матч подряд.

Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem

Рабат, Марокко

1 – 6 мая 2017

International

Призовой фонд – 250 000 долларов

Открытые корты, грунт

Финал