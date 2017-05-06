«Тосно» вышел в премьер-лигу
«Тосно» оформил выход в премьер-лигу.
Команда тренера Дмитрия Парфенова обыграла «Нефтехимик» (2:0) в 35-м туре ФНЛ.
Идущий на третьем месте «Енисей» уже не сможет догнать «Тосно». Красноярская команда отстает на 12 очков за 3 тура до окончания чемпионата.
«Тосно» впервые в своей истории получил право играть в премьер-лиге.
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