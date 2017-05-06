«Тосно» вышел в премьер-лигу

оформил выход в премьер-лигу.

Команда тренера Дмитрия Парфенова обыграла «Нефтехимик» (2:0) в 35-м туре .

Идущий на третьем месте «Енисей» уже не сможет догнать «Тосно». Красноярская команда отстает на 12 очков за 3 тура до окончания чемпионата.

«Тосно» впервые в своей истории получил право играть в премьер-лиге.

«Периодически возникает желание слить «Тосно» в унитаз». Что за клуб выходит в премьер-лигу