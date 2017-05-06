Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Тосно» вышел в премьер-лигу

    Теги Дмитрий Парфенов Премьер-лига Россия ФНЛ Енисей Нефтехимик Тосно

    «Тосно» оформил выход в премьер-лигу.

    Команда тренера Дмитрия Парфенова обыграла «Нефтехимик» (2:0) в 35-м туре ФНЛ.

    Идущий на третьем месте «Енисей» уже не сможет догнать «Тосно». Красноярская команда отстает на 12 очков за 3 тура до окончания чемпионата.

    «Тосно» впервые в своей истории получил право играть в премьер-лиге.

    «Периодически возникает желание слить «Тосно» в унитаз». Что за клуб выходит в премьер-лигу

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться