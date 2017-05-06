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    Денис Глушаков: «За такой футбол наказывают. Но три очка не пахнут»

    Теги Спартак ЦСКА Премьер-лига Россия Томь Денис Глушаков

    Хавбек «Спартак» Денис Глушаков дал комментарии после победы над «Томью» (1:0).

    «Наверное, когда обыгрываешь ЦСКА, отдаешь все эмоции. Но сегодня мы бездарно использовали свои моменты. За такой футбол наказывают.

    Но три очка не пахнут. Главное, что мы выиграли и реализовали свой момент. Просто бывают матчи, когда мяч не залетает в ворота», – сказал полузащитник.

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