Денис Глушаков: «За такой футбол наказывают. Но три очка не пахнут»
Хавбек «Спартак» Денис Глушаков дал комментарии после победы над «Томью» (1:0).
«Наверное, когда обыгрываешь ЦСКА, отдаешь все эмоции. Но сегодня мы бездарно использовали свои моменты. За такой футбол наказывают.
Но три очка не пахнут. Главное, что мы выиграли и реализовали свой момент. Просто бывают матчи, когда мяч не залетает в ворота», – сказал полузащитник.
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