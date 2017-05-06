Хавбек Денис Глушаков дал комментарии после победы над «Томью» (1:0).

«Наверное, когда обыгрываешь , отдаешь все эмоции. Но сегодня мы бездарно использовали свои моменты. За такой футбол наказывают.

Но три очка не пахнут. Главное, что мы выиграли и реализовали свой момент. Просто бывают матчи, когда мяч не залетает в ворота», – сказал полузащитник.

Как собрать полный стадион на «Томи»? Стань чемпионом

15 вещей, которые умрут с чемпионством «Спартака»