«Спартаку» до чемпионства осталось набрать 1 очко

В 27-м туре РФПЛ на «Открытие Арене» в Москве победил «Томь» (1:0).

Таким образом, для завоевания чемпионского титула осталось набрать 1 очко в трех турах.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ