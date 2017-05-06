«Спартаку» до чемпионства осталось набрать 1 очко
В 27-м туре РФПЛ на «Открытие Арене» в Москве «Спартак» победил «Томь» (1:0).
Таким образом, «Спартаку» для завоевания чемпионского титула осталось набрать 1 очко в трех турах.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 6 мая, 19.00, «Открытие Арена»
- Гол:
- 1:0 – 15, пенальти Промес.
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Спартак –
Ребров, Джикия, Ташчи, Ещенко, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Попов (Ананидзе, 58), Промес, Зобнин, Зе Луиш (Луис Адриано, 62).
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Томь –
Солосин, Карымов (Осипов, 46), Митерев, Пульич, Чуперка, Попов, Пугин, Голышев, Гвинейский (Большунов, 70), Соболев, Сасин (Салахутдинов, 84).
- Предупреждения:
- Соболев (29), Гвинейский (30), Митерев (33).
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