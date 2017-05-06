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    «Спартаку» до чемпионства осталось набрать 1 очко

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Томь Куинси Промес

    В 27-м туре РФПЛ на «Открытие Арене» в Москве «Спартак» победил «Томь» (1:0).

    Таким образом, «Спартаку» для завоевания чемпионского титула осталось набрать 1 очко в трех турах.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Спартак – Томь 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    6 мая, 19.00, «Открытие Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 15, пенальти Промес.
    СпартакРебров, Джикия, Ташчи, Ещенко, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Попов (Ананидзе, 58), Промес, Зобнин, Зе Луиш (Луис Адриано, 62).
    ТомьСолосин, Карымов (Осипов, 46), Митерев, Пульич, Чуперка, Попов, Пугин, Голышев, Гвинейский (Большунов, 70), Соболев, Сасин (Салахутдинов, 84).
    Предупреждения:
    Соболев (29), Гвинейский (30), Митерев (33).

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