Месси в 5-й раз забил за «Барселону» 50 голов за сезон

Нападающий «Барселоны» забил гол в матче 36-го тура примеры с «Вильярреалом» (2:1, второй тайм).

29-летний аргентинец стал первым футболистом в этом сезоне в топ-5 чемпионатах, забившим 50 голов во всех турнирах.

На счету Месси 34 гола в испанской лиге, 4 гола в кубке страны, 1 гол в Суперкубке Испании и 11 мячей в Лиге чемпионов.

Кроме того, капитан сборной Аргентины в пятый раз забил 50 голов за сезон на клубном уровне: 2010/11 – 53, 2011/12 – 72, 2012/13 – 60, 2014/15 – 58.

В Испании по 50 голов за сезон забивали также партнер Месси по «Барселоне» Луис Суарес (1 раз) и форвард Криштиану Роналду (6 раз).

Подробную статистику выступлений Месси смотрите здесь.