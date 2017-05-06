Победа над шведами, дисквалификция Месси отменена, поражение «Тоттенхэма» и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. Россия стартовала с победы над шведами (правда, по буллитам) на ЧМ-2017, немцы сенсационно грохнули США. Все результаты дня – тут.

2. Апелляционный комитет ФИФА отменил 4-матчевую дисквалификацию Месси. Решили, что доказательств оскорбления арбитра нет.

3. Александр Овечкин переведен в 3-е звено «Вашингтона». «Кэпиталс» уступают в серии «Питтсбургу» со счетом 1-3.

4. «Вест Хэм» победил «Тоттенхэм» и точно не вылетит из АПЛ. «Челси» – в двух победах от титула.

5. Лионель Месси отклонил первое предложение «Барселоны» о продлении контракта с зарплатой 30-35 млн евро в год.

6. В Кубке Стэнли «Сент-Луис» сократил отставание в серии с «Нэшвиллом» (2-3).

7. Тренер Этери Тутберидзе заявила, что фигуристка Юлия Липницкая не вернется в ее группу.

8. В плей-офф НБА «Кливленд» повел 2-0 в серии с «Торонто», «Сан-Антонио» отыгрался против «Хьюстона» (1-1).

9. Анастасия Павлюченкова обыграла финалистку «Ролан Гаррос»-2012 Сару Эррани и вышла в финал турнира в Рабате.

10. Мирча Луческу просил перенести матч «Зенит» – «Краснодар» на «Петровский», потому что на «Крестовском» плохой газон.

Цитата дня. «Поначалу в России было много негатива – холод, отчаяние. Плакал ночами. Хотел даже собрать чемоданы». Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал об адаптации в нашей стране.