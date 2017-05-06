36-й тур примеры открылся матчем «Севилья» – «Реал Сосьедад» (1:1). примет «Эйбар», «Вильярреал» в гостях сыграет с «Барселоной», а «Реал» встретится с «Гранадой».

36-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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