Чемпионат Испании. «Барселона» против «Вильярреала», «Реал» в гостях у «Гранады»
36-й тур примеры открылся матчем «Севилья» – «Реал Сосьедад» (1:1). «Атлетико» примет «Эйбар», «Вильярреал» в гостях сыграет с «Барселоной», а «Реал» встретится с «Гранадой».
36-й тур
- Дата проведения
- 6 мая, 14.00, «Эль Молиньон»
- Дата проведения
- 6 мая, 17.15, «Висенте Кальдерон»
- Дата проведения
- 6 мая, 19.30, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 6 мая, 21.45, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 7 мая, 13.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 7 мая, 17.15, «Месталья»
- Дата проведения
- 7 мая, 19.30, «Риасор»
- Дата проведения
- 7 мая, 21.45, «Ла Росаледа»
- Дата проведения
- 8 мая, 21.45, «Бутарке»
- Дата проведения
- 5 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
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Севилья –
Рико, Меркадо, Рами, Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Насри (Иборра, 81), Сарабия, Васкес (Гансо, 68), Витоло (Йоветич, 81), Бен-Йеддер.
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Реал Сосьедад –
Рульи, Одриосола, Навас, Мартинес, Берчиче, Ильярраменди, Сурутуса, Ойарсабаль (Каналес, 61), Прието, Хуанми (Гранеро, 89), Вела (Субельдия, 81).
- Предупреждения:
- Лангле (4), Ильярраменди (42), Васкес (44), Меркадо (58), Каналес (67), Сарабия (68), Мартинес (71), Сурутуса (74).
- Удаление:
- Сурутуса (79).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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