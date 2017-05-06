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    Чемпионат Испании. «Барселона» против «Вильярреала», «Реал» в гостях у «Гранады»

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    36-й тур примеры открылся матчем «Севилья» – «Реал Сосьедад» (1:1). «Атлетико» примет «Эйбар», «Вильярреал» в гостях сыграет с «Барселоной», а «Реал» встретится с «Гранадой».

    36-й тур

    Спортинг Хихон – Лас-Пальмас
    Дата проведения
    6 мая, 14.00, «Эль Молиньон»
    превью матча онлайн статистика
    Атлетико – Эйбар
    Дата проведения
    6 мая, 17.15, «Висенте Кальдерон»
    превью матча онлайн статистика
    Барселона – Вильярреал
    Дата проведения
    6 мая, 19.30, «Камп Ноу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гранада – Реал Мадрид
    Дата проведения
    6 мая, 21.45, «Нуэво Лос Карменес»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Алавес – Атлетик
    Дата проведения
    7 мая, 13.00, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика
    Валенсия – Осасуна
    Дата проведения
    7 мая, 17.15, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика
    Депортиво – Эспаньол
    Дата проведения
    7 мая, 19.30, «Риасор»
    превью матча онлайн статистика
    Малага – Сельта
    Дата проведения
    7 мая, 21.45, «Ла Росаледа»
    превью матча онлайн статистика
    Леганес – Бетис
    Дата проведения
    8 мая, 21.45, «Бутарке»
    превью матча онлайн статистика
    Севилья – Реал Сосьедад 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    5 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 41 Сарабия, 1:1 – 61 Вела.
    СевильяРико, Меркадо, Рами, Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Насри (Иборра, 81), Сарабия, Васкес (Гансо, 68), Витоло (Йоветич, 81), Бен-Йеддер.
    Реал СосьедадРульи, Одриосола, Навас, Мартинес, Берчиче, Ильярраменди, Сурутуса, Ойарсабаль (Каналес, 61), Прието, Хуанми (Гранеро, 89), Вела (Субельдия, 81).
    Предупреждения:
    Лангле (4), Ильярраменди (42), Васкес (44), Меркадо (58), Каналес (67), Сарабия (68), Мартинес (71), Сурутуса (74).
    Удаление:
    Сурутуса (79).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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