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    Чемпионат Англии. «Вест Хэм» примет «Тоттенхэм»

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    В 36-м туре английской премьер-лиги «Вест Хэм» примет «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» – «Саутгемптон».

    «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Арсеналом», а «Челси» встретится с «Мидлсбро».

    Чемпионат Англии

    36-й тур

    Вест Хэм – Тоттенхэм
    Дата проведения
    5 мая, 22.00, «Олимпийский стадион»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Манчестер Сити – Кристал Пэлас
    Дата проведения
    6 мая, 14.30, «Этихад Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Лестер – Уотфорд
    Дата проведения
    6 мая, 17.00, «Кинг Пауэр»
    превью матча онлайн статистика
    Борнмут – Сток Сити
    Дата проведения
    6 мая, 17.00, «Дин Корт»
    превью матча онлайн статистика
    Халл – Сандерленд
    Дата проведения
    6 мая, 17.00, «Кей Си Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Бернли – Вест Бромвич
    Дата проведения
    6 мая, 17.00, «Терф Мур»
    превью матча онлайн статистика
    Суонси – Эвертон
    Дата проведения
    6 мая, 19.30, «Либерти Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Ливерпуль – Саутгемптон
    Дата проведения
    7 мая, 15.30, «Энфилд»
    превью матча онлайн статистика
    Арсенал – Манчестер Юнайтед
    Дата проведения
    7 мая, 18.00, «Эмирейтс»
    превью матча онлайн статистика
    Челси – Мидлсбро
    Дата проведения
    8 мая, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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