В 36-м туре английской премьер-лиги «Вест Хэм» примет «Тоттенхэм», – «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» – «Саутгемптон».

в гостях сыграет с «Арсеналом», а «Челси» встретится с .

Чемпионат Англии

36-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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