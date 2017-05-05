Чемпионат Англии. «Вест Хэм» примет «Тоттенхэм»
В 36-м туре английской премьер-лиги «Вест Хэм» примет «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» – «Саутгемптон».
«Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Арсеналом», а «Челси» встретится с «Мидлсбро».
Чемпионат Англии
36-й тур
- Дата проведения
- 5 мая, 22.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 6 мая, 14.30, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 6 мая, 17.00, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 6 мая, 17.00, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 6 мая, 17.00, «Кей Си Стэдиум»
- Дата проведения
- 6 мая, 17.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 6 мая, 19.30, «Либерти Стэдиум»
- Дата проведения
- 7 мая, 15.30, «Энфилд»
- Дата проведения
- 7 мая, 18.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 8 мая, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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