Рекорд Роналду, Джошуа победил Кличко, чемпионство «Баварии», поражение Шараповой и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. Форвард «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории топ-6 европейских лиг. 367 голов! «Реал» обыграл «Валенсию», «Барса» разгромила «Эспаньол».

2. «Бавария» стала чемпионом Германии 5-й раз подряд, офрмив титул досрочно. Лам с 8 титулами повторил рекорд бундеслиги.

3. Британский супертяж Энтони Джошуа победил украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде.

4. «Терек» разгромил «Урал» в Грозном, Александр Тарханов не полетел на игру. Температура поднялась, говорит. «Рубин» прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию, победив «Локомотив».

5. Сборная России проиграла Финляндии во 2-м туре Чешских игр.

6. Мария Шарапова уступила Кристине Младенович в полуфинале турнира в Штутгарте, упустив преимущество в сет и брейк.

7. В Кубке Стэнли два очка Малкина помогли «Питтсбургу» повести в серии с «Вашингтоном» 2-0.

8. В квалификации Гран-при России Себастьян Феттель завоевал поул, Райкконен и Боттас – за ним, Квят – 13-й.

9. В полуфиналах ЧМ по снукеру Марк Селби обыграл Дина Джунху (17:15), а Джон Хиггинс победил Барри Хоукинса (17:8).

10. Российская команда Virtus.pro вышла в полуфинал киевского мейджора по Dota 2.

11. «Сандерленд» вылетел из АПЛ.

12. Форвард СКА Илья Ковальчук пропустит ЧМ-2017 из-за операции на колене.

Цитата дня. «Мы делаем ЧМ-2018 не для политики, а чтобы развивать страну». Виталий Мутко спикс фром хиз харт.