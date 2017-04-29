Тренер «Урала» Юрий Матвеев будет руководить командой в матче 26-го тура чемпионата России против «Терека».

Главный тренер екатеринбургской команды Александр Тарханов остался в Екатеринбурге проводить тренировку основного состава, сообщает официальный твиттер «Урала».

Состав «Урала» на сегодняшний матч выглядит следующим образом:

«Урал»: Тимофеев, Динга, Панков, Кулаков, Меркулов, Глушков, Коробов, Ломакин, Серченков, Щербаков и Павлюченко.

Запас «Урала»: Арапов, Шубин, Павленко, Ставпец, Новиков, Бугуи, Юсупов и Манучарян.

При этом Тарханов ранее заявил, что Павлюченко, Кулаков, Динга и Новиков не полетят в Грозный, однако трое первых сегодня выйдут в стартовом составе, а Новиков остался на скамейке запасных.

Матч «Терек» – «Урал» начнется в 19.00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этого матча.