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    Чемпионат Испании. «Реал» против «Валенсии», «Эспаньол» примет «Барселону»

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    В 35-м туре примеры «Реал» сыграет с «Валенсией», «Лас-Пальмас» примет «Атлетико», «Эспаньол» встретится с «Барселоной».

    Чемпионат Испании 

    35-й тур

    Вильярреал – Спортинг Хихон 3:1 (1:0, 2:1)
    Дата проведения
    28 апреля, 21.45, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 33 Сольдадо, 2:0 – 47 Бакамбу, 3:0 – 59 Бакамбу, 3:1 – 73 Дуглас Перейра.
    ВильярреалФернандес, Альваро Гонсалес, Хосе Анхель, Марио Гаспар, Бонера, Дос Сантос, Родри Эрнандес, Сориано, Сориано (Тригерос, 88), Сольдадо (Адриан, 76), Бакамбу (Сансоне, 69).
    Спортинг ХихонКуэльяр, Хорхе Мере, Бабен, Аморебьета (Родригес, 52), Лопес, Гомес, Хави Торрес, Кармона (Альварес, 67), Микель Весга (Бурги, 46), Дуглас Перейра, Чоп.
    Предупреждения:
    Аморебьета (35), Дос Сантос (64), Бонера (84).
    Реал Сосьедад – Гранада
    Дата проведения
    29 апреля, 14.00, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика
    Реал СосьедадРульи, Гонсалес, Берчиче, Сальдуа, Навас, Гранеро, Ильярраменди, Вела, Прието, Ойарсабаль, Хуанми.
    ГранадаОчоа, Хонгла, Сильва, Фулькье, Ингасон, Куэнка, Агбо, Ангбан, Перейра, Рамос, Малле.
    Реал Мадрид – Валенсия
    Дата проведения
    29 апреля, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Лас-Пальмас – Атлетико
    Дата проведения
    29 апреля, 19.30, «де Гран Канария»
    превью матча онлайн статистика
    Эспаньол – Барселона
    Дата проведения
    29 апреля, 21.45, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Осасуна – Депортиво
    Дата проведения
    30 апреля, 13.00, «Эль-Садар»
    превью матча онлайн статистика
    Бетис – Алавес
    Дата проведения
    30 апреля, 17.15, «Бенито Вильямарин»
    превью матча онлайн статистика
    Эйбар – Леганес
    Дата проведения
    30 апреля, 19.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика
    Сельта – Атлетик
    Дата проведения
    30 апреля, 21.45, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика
    Малага – Севилья
    Дата проведения
    1 мая, 22.00, «Ла Росаледа»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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