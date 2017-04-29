Чемпионат Испании. «Реал» против «Валенсии», «Эспаньол» примет «Барселону»
В 35-м туре примеры «Реал» сыграет с «Валенсией», «Лас-Пальмас» примет «Атлетико», «Эспаньол» встретится с «Барселоной».
Чемпионат Испании
35-й тур
- Дата проведения
- 28 апреля, 21.45, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
- 1:0 – 33 Сольдадо, 2:0 – 47 Бакамбу, 3:0 – 59 Бакамбу, 3:1 – 73 Дуглас Перейра.
-
Вильярреал –
Фернандес, Альваро Гонсалес, Хосе Анхель, Марио Гаспар, Бонера, Дос Сантос, Родри Эрнандес, Сориано, Сориано (Тригерос, 88), Сольдадо (Адриан, 76), Бакамбу (Сансоне, 69).
-
Спортинг Хихон –
Куэльяр, Хорхе Мере, Бабен, Аморебьета (Родригес, 52), Лопес, Гомес, Хави Торрес, Кармона (Альварес, 67), Микель Весга (Бурги, 46), Дуглас Перейра, Чоп.
- Предупреждения:
- Аморебьета (35), Дос Сантос (64), Бонера (84).
- Дата проведения
- 29 апреля, 14.00, «Аноэта»
-
Реал Сосьедад –
Рульи, Гонсалес, Берчиче, Сальдуа, Навас, Гранеро, Ильярраменди, Вела, Прието, Ойарсабаль, Хуанми.
- Дата проведения
- 29 апреля, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 29 апреля, 19.30, «де Гран Канария»
- Дата проведения
- 29 апреля, 21.45, «Корнелья Эль Прат»
- Дата проведения
- 30 апреля, 13.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 30 апреля, 17.15, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 30 апреля, 19.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Дата проведения
- 30 апреля, 21.45, «Балайдос»
- Дата проведения
- 1 мая, 22.00, «Ла Росаледа»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.