Во 2-м туре чешского этапа Евротура Россия сыграет с Финляндией, Швеция – с Чехией.

Евротур

Чешские игры

2-й тур

Положение команд: Чехия – 3 (1), Швеция – 2 (1), Россия – 1 (1), Финляндия – 0 (1).

Евротур: Россия – 25 очков (10 матчей), Чехия – 15 (10), Швеция – 11 (10), Финляндия – 9 (10).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.