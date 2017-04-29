Гран-при России. Квалификация. Феттель завоевал поул, Райкконен – второй, Боттас – третий, Квят – 13-й, все результаты
Гран-при России
Сочи Автодром, Сочи
29 апреля 2017 года
Квалификация
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|1.34,493
|1.34,038
|1.33,194
|20
|2
|Кими Райкконен
|«Феррари»
|1.34,953
|1.33,663
|1.33,253
|18
|3
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|1.34,041
|1.33,264
|1.33,289
|18
|4
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1.34,409
|1.33,760
|1.33,767
|19
|5
|Даниэль Риккардо
|«Ред Булл»
|1.35,560
|1.35,483
|1.34,905
|20
|6
|Фелипе Масса
|«Уильямс»
|1.35,828
|1.35,049
|1.35,110
|20
|7
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.35,301
|1.35,221
|1.35,161
|18
|8
|Нико Хюлькенберг
|«Рено»
|1.35,507
|1.35,328
|1.35,285
|21
|9
|Серхио Перес
|«Форс-Индия»
|1.36,185
|1.35,513
|1.35,337
|18
|10
|Эстебан Окон
|«Форс-Индия»
|1.35,372
|1.35,729
|1.35,430
|20
|11
|Карлос Сайнс*
|«Торо Россо»
|1.35,827
|1.35,948
|18
|12
|Ланс Стролл
|«Уильямс»
|1.36,279
|1.35,964
|18
|13
|Даниил Квят
|«Торо Россо»
|1.35,984
|1.35,968
|18
|14
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.36,408
|1.36,017
|16
|15
|Фернандо Алонсо
|«Макларен»
|1.36,353
|1.36,660
|14
|16
|Джолион Палмер
|«Рено»
|1.36,462
|9
|17
|Стоффель Вандорн**
|«Макларен»
|1.37,070
|9
|18
|Паскаль Верляйн
|«Заубер»
|1.37,332
|9
|19
|Маркус Эрикссон
|«Заубер»
|1.37,507
|9
|20
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|1.37,620
|9
* – потеряет 3 места на стартовом поле из-за столкновения со Строллом на Гран-при Бахрейна
** – потеряет 15 позиций на стартовом поле из-за замены двигателя
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