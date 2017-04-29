Гран-при России

Сочи Автодром, Сочи

29 апреля 2017 года

Квалификация

Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр. 1 Себастьян Феттель «Феррари» 1.34,493 1.34,038 1.33,194 20 2 Кими Райкконен «Феррари» 1.34,953 1.33,663 1.33,253 18 3 Валттери Боттас «Мерседес» 1.34,041 1.33,264 1.33,289 18 4 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.34,409 1.33,760 1.33,767 19 5 Даниэль Риккардо «Ред Булл» 1.35,560 1.35,483 1.34,905 20 6 Фелипе Масса «Уильямс» 1.35,828 1.35,049 1.35,110 20 7 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.35,301 1.35,221 1.35,161 18 8 Нико Хюлькенберг «Рено» 1.35,507 1.35,328 1.35,285 21 9 Серхио Перес «Форс-Индия» 1.36,185 1.35,513 1.35,337 18 10 Эстебан Окон «Форс-Индия» 1.35,372 1.35,729 1.35,430 20 11 Карлос Сайнс* «Торо Россо» 1.35,827 1.35,948 18 12 Ланс Стролл «Уильямс» 1.36,279 1.35,964 18 13 Даниил Квят «Торо Россо» 1.35,984 1.35,968 18 14 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.36,408 1.36,017 16 15 Фернандо Алонсо «Макларен» 1.36,353 1.36,660 14 16 Джолион Палмер «Рено» 1.36,462 9 17 Стоффель Вандорн** «Макларен» 1.37,070 9 18 Паскаль Верляйн «Заубер» 1.37,332 9 19 Маркус Эрикссон «Заубер» 1.37,507 9 20 Ромен Грожан «Хаас» 1.37,620 9

* – потеряет 3 места на стартовом поле из-за столкновения со Строллом на Гран-при Бахрейна

** – потеряет 15 позиций на стартовом поле из-за замены двигателя