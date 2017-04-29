Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко уверен, что проведение ЧМ-2018 поможет развитию страны.

«У ФИФА нет никаких вопросов. Все остальные разговоры – попытки дискредитировать Россию, и они будут продолжаться. Призывы к бойкоту – это контрпродуктивно. Футбол объединяет людей. Это самый распространенный вид спорта в мире. Чем больше к нам приезжает таких ребят, как Марсель Десайи, тем четче люди понимают, что все эти рассказы про Россию не соответствуют действительности.

Мы делаем все это не для политики, как считают некоторые. Все крупные проекты Россия проводит для того, чтобы развивать страну. Ведь это крупные инвестиции. В кризис нужно инвестировать в инфраструктуру – это вам скажет любой эксперт.

13 аэропортов модернизировано, один вообще новый, новые станции метро, дорожные развязки, гостиницы, больницы. Про футбольную инфраструктуру я даже не говорю – помимо новых больших стадионов строится 110 маленьких тренировочных арен, которые достанутся детским школам. Плюс мы открываем страну для мира», – сказал Мутко.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.